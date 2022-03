Georgette Polizzi, il dramma in sala parto: "Terrificante, non ho nessun ricordo"

Francesco Fredella 28 marzo 2022 a

a

a

E' nata Sole. Georgette Polizzi e il marito Davide Tresse, che hanno partecipato a Temptation Island, sono diventati genitori. Per la coppia si tratta dell'ennesimo traguardo dopo aver superato ogni tipo di ostacolo uniti più che mai. Dopo una settimana dalla nascita di Sole, la Polizzi ripercorre le tappe di questo viaggio: i momenti più difficili e poi la nascita della piccola. “Il parto è stato molto duro”, dice su Instagram la stilista che qualche anno fa si è ammalata di sclerosi multipla e le è stato trapiantato il midollo. Una pagina molto dolorosa della sua vita, che però ha superato brillantemente con la sua unica forza.

Temptation Island, Georgette Polizzi avvisa i concorrenti: "Cosa mi disse Maria De Filippi"

“In quei momenti lì la mia mente ha fatto off. Non so cosa mi sia successo”, continua la Polizzi che dice di aver associato la sensazione di non avere controllo sulle proprie gambe dovuta all’anestesia al momento in cui la malattia l'ha colpita. “Mi sono scordata che ero lì per partorire, ho iniziato a rivivere tutto”, rivela. “Non ho ricordi di Sole che è venuta al mondo. È stato terrificante”.

Uomini e Donne, il segreto di Davide Tresse: "Non posso sbilanciarmi". Quelle voci nei corridoi...

La piccola Sole è venuta al mondo all'ospedale Santorso, dove è stata seguita da uno staff di medici e infermieri che non l'hanno mai lasciata sola nemmeno per un istante. Lei e Davide Tresse sono una coppia solida, felice. Si sono sposati nel 2019 dopo aver partecipato a Temptation Island: una parentesi nella loro vita. Da quel momento Georgette è andata avanti da sola nel mondo dell'imprenditoria insieme al suo Davide: il loro brand di moda sta facendo impazzire tutti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.