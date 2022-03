La Pupa e il secchione, Flavia Vento lascia e querela Antonella Elia

Francesco Fredella 30 marzo 2022 a

Scintille. Ed è subito trash. A La Pupa e il secchione, lo show di Italia 1 con Barbara d'Urso, accade di tutto. Anche una lite in diretta tra Antonella Elia (opinionista) e Flavia Vento (che abbandona lo show). La Vento non rivela come mai abbia deciso di abbandonare lo show di Italia 1, a quel punto interviene la Elia che parte a raffica. La Vento non ne vuole sapere più di subire gli attacchi e urla: “Stai zitta Antonella…Credimi, ti denuncio!”.

Antonella Elia replica senza alcuna paura. “Denuncia quello che ti pare!”, dice. Le sue minacce non la intimoriscono affatto. “Dopo che te ne sei andata mi hai chiesto aiuto per farti rientrare nella Casa…Adesso qual è il motivo? Un alieno è venuto nella villa e ti ha parlato? Ti ha detto di scappare? E dai su…”, dice ancora la Elia.

Flavia Vento viene sostituita da Elena Morali, che era scomparsa dai radar della tv da molto tempo dopo la fase dell'epurazione dei programmi di Barbara D'Urso. Pomeriggio 5 senza quelle dinamiche presenti a La Pupa e il secchione, dove il trash è di casa. Insomma, la Morali prende la scena al posto della Vento. Che abbandona ufficialmente. “Nella villa è successa una cosa grave”: questa sarebbe l'unica frase che fa pensare a qualcosa di strano.

Cosa è accaduto? Non lo sappiamo. “E’ successa una cosa grave…Per questo me ne sono andata…Ma non ne parlerò…”, dice ancora la Vento. Il mistero s'infittisce. Nella villa, secondo quello che racconta l'ex concorrente, sarebbe - condizionale d'obbligo - accaduto qualcosa di davvero inquietante. Non si sa, però, cosa.



