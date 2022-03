Amici di Maria De Filippi, Andreas Muller raggelante: "Depressione? Sì, ho problemi di tutto"

Francesco Fredella 31 marzo 2022 a

Ansia e difficoltà. Adesso Andreas Muller - ex concorrente di Amici e fidanzato di Veronica Peparini - racconta il segreto più grande. Quello che nessuno avrebbe mai immaginato. “Come sto? Cercherò di essere il più onesto possibile. Non sto passando uno dei migliori periodi della mia vita. In questo momento non posso dire di essere felice. La vita per tutti è fatta di curve. In questo momento mi trovo nella parte più bassa, ma so per certo che ci sarà una ripresa, ma per adesso sono giù. Se sono depresso? Ti dirò, sì. Anche. Significa che troppe cose mi hanno toccato e sono arrivate di botto nello stesso momento. Sono giù, scarico e spento. […] Amici? No non ci sarò, il serale è già iniziato”, dice in un’intervista.

E poi ancora: “Problemi di salute? Penso di avere problemi di tutto ultimamente. Tra questi si aggiunge anche un infortunio che devo risolvere con un’operazione da dicembre 2021. Però non ho ancora intenzione di farlo, perché per me sarebbe come morire stare fermo in questo momento. Se riesco arriverò a settembre per sistemare il menisco. Soffro anche molto d’ansia, ma ho imparato a controllarla. Dei miei amici mi hanno consigliato la psicoterapia, dovrei prenderne atto e provare”, dice in una serie di Instagram Stories.

Cosa gli sta succedendo? Sembra che per lui che cose non vadano molto bene. Tra l’altro non sarà presente al serale di Amici. "Anche in questo caso cercherò di essere onesto il più possibile.In questo periodo non c’è stata tanta luce per me come ho già detto. Con Veronica ci sono anche qui le curve, sempre perché indipendentemente da quello che vedete, immaginate o pensate, noi siamo umani. Quindi non siamo disposti a pagare il pegno su Instagram e mostrarci costantemente felici e pieni di news. Quella è finzione. Posso solamente dire che Veronica è molto di più di quello che vedere in televisione. Sono fortunato in un momento come questo ad avere la sua pazienza al suo fianco, la sua bontà, la sua maturità e la sua presenza!”, continua. Gelo per i fan.

