Amici, volano insulti tra la Celentano e Todaro: "Ignorante, ragazzino". "Tu ci schifi, in 21 anni..."

03 aprile 2022 a

a

a

Stracci volanti, come da tradizione, ad Amici, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 e arrivato al serale. Lo scontro, durissimo, è tra Raimondo Todaro ed Alessandra Celentano.

La Celentano da par suo continua a dar contro a tutti gli avversari: "Lo capite che i nostri allievi sono forti", ha affermato sottolineando la bravura dei suoi. E Todaro ribatte: "Noi apprezziamo i vostri allievi, siete voi che schifate i nostri". "No, schifare no", precisa la Celentano.

"Problemi di salute, problemi di tutto". Andreas Muller sconvolge Amici: "Depressione? Sì"

Ma a quel punto anche la De Filippi punge l'insegnante, infatti dopo aver visto la performance di Michele, ballerino, afferma: "Io un po' di ballo ne capisco e sinceramente ho visto danza classica in questa che doveva essere danza essere moderna". Ed ecco che a quel punto Todaro piazza il carico da novanta: "Non è che cambi musica e cambi stile. Se avessi messo musica classica di sottofondo, la coreografia sarebbe stata perfetta".

Bang. E la Celentano sbotta: "Siete ignoranti. Ecco ha parlato l'ignoranza e tu sei un ragazzino. Io sono una professionista e non sbaglio". E Todaro: "In 21 anni di Amici non ti sei mai messa in discussione, non hai mai pensato di aver sbagliato eppure ci sono persone che dicevi che avrebbero dovuto andare in campagna e invece Umberto Gaudino, Recchia, Daniele Sibilli e ora sono qui tra i professionisti". E lo scontro, inesorabile, continua.

Morto Piero Sonaglia, colonna a Mediaset: il lutto che travolge Maria De Filippi e Gerry Scotti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.