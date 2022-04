L'Eredità, l'azzardo di Flavio Insinna contro Maria De Filippi: tam-tam in Rai, tra poche ore...

02 aprile 2022 a

a

a

E sfida sia quella tra Flavio Insinna e Maria De Filippi. Il conduttore de L'Eredità andrà infatti in onda con il programma di Rai 1 sabato 2 aprile in un'edizione tutta speciale. Per questo Insinna dovrà fare i conti con l’agguerritissima concorrenza dell’edizione serale di Amici, la trasmissione di Canale 5 che vede la De Filippi alla conduzione. Una competizione tutt'altro che semplici visti gli ascolti.

L'Eredità, addio Flavio Insinna? Tam-tam impazzito in Rai, la donna che gli frega il posto

Motivo per cui Insinna ha deciso di portare in studio sorprese e ospiti illustri. Gli ospiti in prima serata si sfideranno nelle varie prove per cercare di vincere il montepremi più alto. La vicina sarà poi tutta devoluta agli aiuti per la popolazione ucraina. Anche i telespettatori potranno contribuire alla raccolta fondi chiamata "Emergenza Ucraina" e organizzata da Croce Rossa, Unicef e Unhcr. Come? Con un semplice sms o una telefonata al 45525.

"È svenuta". Flavio Insinna sconvolto prende e abbandona le telecamere: panico a L'Eredità, occhio alla concorrente

Tra i personaggi che vedremo anche Massimo Cannoletta. Lo storico campione del quiz, ormai è ospite fisso del programma Oggi è un altro giorno. Lo scrittore ha portato a casa un totale di 200 mila euro, tutti riconducibili alle sue numerose vittorie. Che anche stasera riesca nell'intento, dimostrando la sua innata bravura? Chi lo può sapere. Di certo darà del filo da torcere ai concorrenti.

"Tanto lo sapete che ho ragione io". Ucraina, schiaffo di Flavio Insinna a Draghi: L'Eredità, esplode un caso politico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.