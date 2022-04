Amici, Lorella Cuccarini asfalta Rudy Zerbi: "Il rumore delle unghie sui vetri". Lui sbrocca, caos totale

03 aprile 2022 a

Rissa e urla al serale di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nella puntata di sabato 2 aprile, lo scontro è tra Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, il tutto dopo l'esibizione di Alex sulle note di Dedicato. Secondo quanto detto da Rudy Zerbi il brano doveva essere come l’originale, cioè sereno, mentre Alex l’ha fatto troppo arrabbiato.

E la Cuccarini, spazientita dalle critiche del collega, ha perso la pazienza: "Non sai a cosa attaccarti per parlare male di Alex. Si sente il rumore delle unghie sui vetri". Dunque anche gli altri giudici se la sono presa con Zerby, apprezzando al contrario di lui Alex e la sua esibizione. In particolare Sabrina Ferilli, che ha detto che tutto ricordava dell’esibizione originale meno che la serenità e la dolcezza.

Infine Emanuele Filiberto, anche lui in difesa di Alex: il principe ha ricordato come ognuno ha il proprio vissuto e lo mostra nell’esibizione in maniera personale. Anzi, Emanuele Filiberto ha detto che ben venga la caratteristica di Alex di non imitare nessun altro. Ma tant'è, Zerbi ha continuato a criticare Allex, fino a che la Cuccarini ha tagliato corto: "Mi arrendo". Cala il sipario sullo scontro.

