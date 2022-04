"Gemma Galgani deve stare attenta, chi sta per farla fuori": Uomini e Donne, la bomba di Signoretti

Francesco Fredella 06 aprile 2022 a

Gemma Galgani pronta ad andare via da Uomini e donne? Adesso gira questa voce. E il programma di Maria De Filippi potrebbe concedere un restyling al suo famoso (e fortunato) programma. A svelare questo rumor ci pensa il settimanale Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti. “Gemma deve stare attenta. Credo non abbia capito che la rivale peggiore è proprio la sua amica. È evidente a tutti: Ida Platano mette in scena gli stessi teatrini di Gemma, tra lacrime e sospiri, perché mira al suo posto. Del resto la Galgani ha 72 anni, non rimarrà in tv per sempre”, si legge sulla rivista edita da Cairo.

Gemma, si sa, ormai rappresenta un'istituzione a Uomini e donne: prima la storia con Giorgio Manetti (soprannominato il Gabbiano) poi quella con Sirius (Nicola Vivarelli, il bellissimo marinaio). Ora si pensa che possa esserci Ida Platano come erede di Gemma. In passato si erano fatti i nomi di Isabella Ricci e Nadia Marsala, ma si tratta solo di indiscrezioni. Nulla di più. Se dovesse realmente lasciare il programma ci troveremmo di fronte a un vero e proprio cambio di passo: Tina Cipollari, da sempre acerrima nemica di Gemma Galgani, con chi litigherà?.

Però, ci sono dei dettagli molto particolare, che fanno pensare a un vero e proprio cambio di passo: Ida è diventata il nuovo bersaglio di Tina, sembra che possa essere la nuova Gemma Galgani. Signoretti, poi, è sempre ben informato sui fatti legati a Mediaset dirigendo uno dei giornali più venduti di sempre. Un vero punto di riferimento per i lettori.

