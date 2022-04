Chiara Ferragni, "cosa penso davvero di lei?": parole pesantissime, la confessione di Lulù Selassiè

Francesco Fredella 07 aprile 2022 a

Lulù, una delle sorelle Selassié due, dopo il Grande Fratello Vip e La Pupa e il secchione, torna a parlare. E lo fa a La Pupa Party. La principessa racconta i vip a cui dà felicemente un ‘follow’, insomma i suoi beniamini. “Chiara Ferragni l’adoro, la seguo da tanto tempo. Mi piace moltissimo lei, il modo in cui mostra la sua vita. Trovo sia molto sensibile e dolce. Mi piace molto seguirla. Farei anche io una serie tipo The Ferragnez", dice nel corso della chiacchierata.

E poi ancora: "Britney Spears è unica, fantastica, io la amo! Sono pazza del suo spirito, del suo modo di essere. E poi il tipo di canzoni che fa sono favolose. Con i suoi pezzi ha detto al mondo che è ok per una donna essere sensuale. Nei concerti e nei video era super sensuale e non si è mai adeguata alla massa. Lei per me è la regina! Ha la sua identità ed è ribelle la amo troppo".

Ma oltre a Britney Spears e la Ferragni c'è ance Marracash nella lista degli idoli. "Mi piace, è uno dei rapper veri italiani. Cardi B? Adoro! Quando mi hanno detto che aveva fatto un tweet su di me pensavo fosse uno scherzo. Ero convinta che mi stessero prendendo in giro”, confida. Lulù è stata, insieme a Jessica e Clarissa, una delle protagoniste del Grande Fratello vip. Poi la d'Urso, che sta conducendo uno show su Italia 1, l'ha chiamata: “Mi è piaciuto fare La Pupa e il Secchione Show. Trovare Sole in studio mi ha fatta sentire a casa. Perché anche se io e lei abbiamo discusso molto al GF Vip, però abbiamo chiarito. E poi finito il reality è finito tutto si azzera. Siamo ripartite e a La Pupa mi ha aiutata. Un conto è stare nella casa del GF dove non c’è pubblico, un altro è entrare in uno studio pieno di gente, io non ero affatto abituata. Quindi lei mi ha fatta sentire quasi protetta“, dice ancora.

