Mattino 5, Federica Panicucci e il suo "segreto intimo". Blitz di Enrico Papi, gelo in studio

Francesco Fredella 08 aprile 2022 a

a

a

Imbarazzo in studio per Federica Panicucci, che a Mattino 5 deve fare i conti con un fuoriprogramma. Abbastanza insolito. Nella seconda parte della trasmissione di Canale 5 arriva Enrico Papi, che ha parlato del suo ritorno in Tv da stasera alla conduzione del nuovo programma Big Show. Ma Papi, esuberante e geniale come sempre, mette in imbarazzo la presentatrice domandandole se avesse un segreto nascosto. “Tu hai qualche segreto che non hai mai detto a tuo marito, a qualcuno, ad un/a amico/a?”, dice. E poi la padrona di casa risponde: “Adesso mica devi indagare su di me, scusa? Enrico su! Comunque no, non ce l’ho…”. Risate, anche un po' fredde in studio, e tanto altro.

Federica Panicucci smaschera Biagio D'Anelli: Miriana Trevisan lo scarica, e lui... un video clamoroso

Enrico Papi, poi, parla del suo ritorno in tv. Ed ammette: “E’ un programma difficile… C’è da ammetterlo... Proverò, se ci riesco, a rendere vip star di un grande show persone assolutamente comuni, ma a loro insaputa…”. La carriera di Enrico Papi è molto lunga, dopo anni e anni a Buona Domenica - ai tempi di Maurizio Costanzo - è scomparso per molto tempo dalle scene. Per poi riaffiorare a Tale quale show e su Tv8. Ma il suo ritorno in grande spolvero su Canale5 è legato a Scherzi a parte, gioiellino del Biscione riportato in auge proprio da lui.

Il gelo di Federica Panicucci: mostrano questo video di Alex Belli, imbarazzo siderale su Canale 5

A Mattino 5, il conduttore confessa alla Federica Panicucci che si avvarrà dell’aiuto degli amici per portare sul palco diversi concorrenti. “Improvvisamente dovranno in qualche modo esibirsi…Ci tengo a precisare che non sono professionisti…”, dice in onda. “Al mio fianco avrò Scintilla. Lui mi fa davvero sorridere…Ricoprirà un po’ il ruolo di guastatore…Mi deve dare una mano nel fare le sorprese…”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.