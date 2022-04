Ilona Staller "rischia l'arresto, ordine mai revocato": indiscrezioni drammatiche mentre lei è all'Isola dei Famosi

15 aprile 2022 a

Cicciolina rischia l'arresto. La notizia, mentre Ilona Staller è all'Isola dei Famosi, arriva dal suo avvocato. Luca Di Carlo ha ricordato un fatto legato al passato dell'ex attrice a luci rosse, ammettendo: "Purtroppo non è mai stato revocato l’ordine di arresto cautelare, nonostante la sentenza passata in giudicato abbia pienamente assolto Ilona". Per questo se Cicciolina dovesse mettere piede a New York finirebbe in manette. Il motivo? Il figlio.

Come da lei raccontato durante il programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, anni addietro Ilona rapì Ludwig Maximillian Koons, il figlio che ha avuto dal matrimonio con Jeff Koons. La Corte Suprema di New York emise subito contro la Staller l’ordine di arresto per sottrazione internazionale di minore e la dichiarazione di ricercata con incarico all’FBI. La condanna non bastava all'artista statunitense che chiedeva 8 milioni di dollari di risarcimento in quanto padre sofferente. Da quel giorno per Cicciolina sono iniziati i guai. Ad aiutarla c'è stato proprio Di Carlo, anche noto con il soprannome de "l’Avvocato del Diavolo".

Prima di Ilona, il legale si è occupato di Michael Jackson e della famiglia di Pablo Escobar. Una storia, quella di Cicciolina, che la naufraga aveva già raccontato: "Quando aveva tredici mesi ho attraversato uno dei periodo più difficili della mia vita. Quando aveva un anno è stato portato via da me. Sentivo che lo stavo perdendo". Da qui la decisione di riprendersi il figlio.

