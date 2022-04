Uomini e donne, la Dama Catia sconvolge il pubblico: chi è sua sorella (molto vip)

16 aprile 2022 a

Clamorosa sorpresa a Uomini e donne: la Dama Catia, new entry al Trono Over e indicata da molti come la possibile "sostituta" di una Gemma Galgani indicata sulla strada dell'addio al dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, è una celebre "sorella d'arte". Bella, distinta, elegante, dal look inappuntabile, la signora è la sorella niente popò di meno che Elisabetta Franchi, tra le più celebri stiliste della moda italiana, apprezzatissima e gettonatissima nel mondo del jet set e dello spettacolo italiano.

I telespettatori più attenti e avvezzi a navigare sui profili vip di Instagram, forse, l'avevano già avvistata in precedenza: Catia appare spesso infatti in foto in coppia con Elisabetta, oltre a denotare una certa somiglianza fisica. Ma il grande pubblico della tv generalista sarà cascato dal pero.



Al di là delle parentele illustri, però, la Dama si sta affermando in studio per il suo carattere deciso, a tratti brusco: i fan si sono complimentati con lei per come ha trattato il cavaliere Biagio Di Maro, molto criticato (dai telespettatori e dagli opinionisti in studio) per alcuni ormai suoi ricorrenti "giochetti" strategici. Assai poco elegante con la Dama Iolanda (corteggiata e poi dimenticata mentre era a casa con il figlio con la febbre), Biagio si era buttato letteralmente su Laura. E a questo punto è intervenuta Catia, insofferente: "Ma che uomo sei? Ma come sei messo? Vergognati!", lo ha rimbrottato prendendosi gli applausi a scena aperta dei presenti.

