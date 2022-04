Uomini e Donne, ma senza Maria De Filippi: l'ultima versione, indiscrezioni clamorose a Mediaset

Francesco Fredella 20 aprile 2022 a

La spifferata, stavolta, arriva dalle colonne del settimanale Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti. Che è sempre ben informato sui retroscena televisivi. Ci sarebbe, condizionale d'obbligo, un nuovo progetto televisivo: una versione Vip di Uomini e donne senza Maria De Filippi. State tranquilli, non si tratterebbe di un programma da inserire nel palinsesto invernale, ma che andrebbe a collocarsi durante l'estate al posto di Temptation Island (che sembra ormai definitivamente archiviato).

Filippo Bisciglia, lo storico conduttore di quel programma, potrebbe essere scelto per il nuovo format? Chissà. Sembra, come racconta il settimanale di Signoretti, che ci sia da una parte la voglia di sperimentare cose nuove a Mediaset per regalare d'estate emozioni adrenaliniche allo share. Sembra quasi certo che il format potrebbe essere condotto da Silvia Toffanin, moglie di Piersilvio Berlusconi, da anni al timone di Verissimo. Accetterà questa nuova sfida?

E visto che la notizia è stata lanciata da Signoretti, adesso circolano già i nomi dei papabili candidati. A Uomini e Donne Vip potremmo rivedere Pamela Prati, scomparsa dai radar della tv dopo il caso Mark Caltagirone (chi lo dimentica) e Valeria Marini, reduce da un reality in Spagna e un altro Gf vip. Per gli uomini, poi, ci sarebbe Antonio Zequila, che è single ed è durato pochissimo all'Isola dei famosi. Si parla di lui anche per un'altra edizione del Gf vip (quella che partirà a settembre). Ma per adesso sembra certa la sua partecipazione al nuovo format di Maria De Filippi. Chi altro vippone, per dirla alla Signorini, vedremo in pista?

