Mattino 5, Federica Panicucci si dimentica di Ilary Blasi: un caso a Mediaset

Gaffe clamorosa per Federica Panicucci a Mattino 5: la conduttrice, al termine della puntata di questa mattina, ha ricordato come al solito tutte le trasmissioni in onda questo weekend sui canali Mediaset. Peccato però che abbia dimenticato di inserire nella lista l'Isola dei Famosi di Ilary Blasi. Il reality show, infatti, andrà in onda proprio questa sera su Canale 5.

"Vi diamo un po’ di appuntamenti per il weekend - ha detto la Panicucci -. Stasera Rete 4 Gianluigi Nuzzi con Quarto Grado. E poi nel weekend su Canale 5 in prima serata c’è Amici, poi domani pomeriggio ci sarà anche Verissimo”. Quella andata in onda poche ore fa, inoltre, è stata una puntata piuttosto ricca. Tanto che la conduttrice è stata costretta a scusarsi con un suo ospite per non avergli potuto dare lo spazio che avrebbe meritato.

"Mi perdoni Francesco per la lunga attesa. Oggi in diretta è andata purtroppo così, ma spero di rimediare nei prossimi giorni", ha detto al suo ospite, chiamato per parlare del "caso Andreea" La Panicucci allora ha approfittato del momento per invitarlo di nuovo nella sua trasmissione: “Le chiedo ancora perdono per questa infinita attesa. Se ha piacere di tornare la rinviterei volentieri perchè ci sono tante cose che devo chiederle…”.

