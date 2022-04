Isola dei Famosi, lo sfottò della Blasi e Luxuria a Gustavo Rodriguez

23 aprile 2022 a

Questa volta i Rodriguez non hanno fatto bingo a L'Isola dei Famosi . L'avventura è finita anche per Gustavo Rodriguez che, dopo l'eliminazione del figlio di settimana scorsa, lascia anche lui l'Honduras. Sembra quindi che i due non siano proprio piaciuti al pubblico di Canale 5. Forse per i numerosi screzi con gli altri naufraghi? Fatto sta che lo ' sfottò ' in studio non è riuscito.

La presentatrice Ilary Blasi e l'opinionista Vladimir Luxuria hanno dato dentro con il sarcasmo dopo l'eliminazione del padre di Belen Rodriguez. Tutto è iniziato poco prima dell'esito del televoto da casa. Gustavo ha espresso il desiderio di tornare in Italia per riabbracciare la famiglia che tanto gli mancava. “Per favore, voglio tornare, chiedo al pubblico di farmi tornare” ha richiesto. L'ex parlamentare ha subito risposto: “Non ti preoccupare, sta sereno”. Sicura che il televoto non l'avrebbe salvato.

Ancora più pungente è stata la Blasi che sentendo queste parole ha scherzato: “Va bene, io faccio gli ultimi trenta secondi di televoto e poi faccio partire pure te” . A rincarare la dose è poi di nuovo intervenuta Vladimir: “Io sono sempre per la ricomposizione familiare e quindi spero che Gustavo torni in Italia a ritrovare il suo figlio Jeremias e tutto il resto della famiglia”. Il pubblico in studio a quel punto è andato in visibilio . Difatti poi il responso del televoto non ha deluso le aspettative delle due in studio. Gustavo eliminato definitivamente dal gioco. “Ho capito che dall'altra parte dell'isola hanno paura di me e Clemente, grazie mille al pubblico. Lo ringrazio tantissimo” ha dichiarato. Anche questa volta la frecciatina della Luxuria non ha tardato ad arrivare: “Il pubblico lo ringraziamo noi (per averti eliminato, ndr.), grazie pubblico”.

