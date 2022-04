Striscia la notizia, Ilary Blasi e il reggiseno: disastro piccante in diretta

23 aprile 2022 a

Una Michelle Hunziker elegante "impeccabile" a Striscia la notizia, ma lo stesso non si può dire, purtroppo, per la pur bellissima Ilary Blasi. Un implacabile Gerry Scotti, dietro il bancone del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, introduce così la perfida rubrica "Moda Caustica", dedicata ai look peggiori visti in tv nell'ultima settimana.

Al secondo posto, appunto, c'è la conduttrice dell'Isola dei famosi. La splendida Blasi, "nostra affezionatissima cliente", ironizza Gerry. La moglie di Francesco Totti fa il suo ingresso in studio ed è subito un colpo alle coronarie. Décolleté ai piedi, poi la regia dell'Isola sale lentamente: gambe (splendide) messe in mostra grazie a uno spacco profondissimo sul lato sinistro dell'abito. Poi su, su... fino al reggiseno.

E qui, accusa Scotti, arrivano le note dolenti. Nella parte abita del vestito, nero e lungo, spicca un reggiseno gioiello dorato, indossato però sopra e non sotto l'abito. "Ad ogni modo la Blasi saprà cosa farne - chiosa Gerry Scotti -: il reggiseno lo userà per prendere di reggi... petto le critiche".





Al primo posto, però, c'è Barbara D'Urso in "total rosa" alla Pupa e il Secchione. "Fa molto Regina Elisabetta, si è vestita di rosa perché ci sono già le Pupe a combinarne di tutti i colori".

