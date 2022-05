Amici, Maria De Filippi pazzesca: non solo il pizzo trasparente, mai vista così in tv

01 maggio 2022 a

Nella serata di sabato 30 aprile, ecco la settima puntata del Serale di Amici, il regno di Maria De Filippi, in onda ovviamente su Canale 5. E la padrona di casa ha incantato con un look insolito, stravagante, bellissimo e contrario a tutte le scaramanzie televisive. La conduttrice, infatti, si è presentata in trasmissione con un abito in pizzo viola prugna, alla faccia di chi sostiene che il viola porti sfortuna (l'ambiente televisivo è noto per le scaramanzie).

Elegantissima e controcorrente, Maria De Filippi ha sfoggiato un abito che porta una firma di grido: il vestito è infatti è di Valentino. Il prezzo ovviamente non è alla portata di tutti: il capo è in vendita a un prezzo di listino pari a 2.900 euro. Il nome? Assolutamente didascalico: "Abito in pizzo floreale di Valentino".

Nella descrizione che la griffe offre del vestito, si lette: "Un capo in grado di valorizzare al massimo la silhouette di chi lo indossa". Difficile smentire Valentino, in effetti. Un abito 100% made in Italy composto da due tessuti, uno in lana e seta e l'altro in cotone, poliammide, elastan e viscosa. Per inciso, il viola-prugna può ingannare: in base alla luce, può anche sembrare nero. Ma, credeteci, è viola.

