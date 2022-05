Isola dei Famosi, Laura Maddaloni-choc: "Mi ha pestato". Denuncia Vaporidis, un grosso caso a Mediaset

Francesco Fredella 03 maggio 2022 a

a

a

Un momento molto difficile all’Isola dei Famosi, dove tra Nicolas Vaporidis e i coniugi Clemente Russo e Laura Maddaloni le cose non vanno affatto bene. Arriva una presunta minaccia che sarebbe stata rivolta dal marito all’attore. Addirittura, la judoka avrebbe fatto intendere che ci sarebbero stati toni troppo accesi. Arriva la tensione alla stelle su Canale 5 quando Ilary Blasi chiama i due per fare chiarezza. “Non ci sono minacce, è un gioco. Limitiamo tutto“, dice la judoka. Ed allora, in quel momento, Ilary vuole capire di più perché alla fine si tratta di un reality e non bisogna oltrepassare il limite.

"Si è messa una pizzetta nel cu***": l'orrore di Guendalina Tavassi su Canale 5, per un tozzo di pane...





Nicolas, a questo punto, parla di quello che sarebbe accaduto: “Mi ha detto che mi avrebbe fatto un c*lo così“. Poi arriva una battuta di Vladimir Luxuria: “Ma chi ha minacciato Clemente?" Queste parole fanno scattare Laura Maddaloni: “Vladi però basta, eh. Vladi hai stancato. (…) Io vado… Voglio andarmene. Posso andarmene? Voglio andare via. Ha un ruolo lei, non può parlare così. C’è un accanimento contro a noi. (…) È dal primo giorno che è accanita proprio addosso a noi. (….) Lei dice vaffanc**o (Guendalina, ndr), lei lo può dire, io no. C’è un accanimento Vladi. Il tuo ruolo è importante“.



Luxuria, però, mette subito le cose in chiaro e dice che si tratta di un equivoco. Nel frattempo, Alvin dà la possibilità ai naufraghi perdenti di mandare al televoto Nicolas. E Ilary gli chiede qualcosa sulle nomination. “Va bene così. (…) Preferisco essere nominato da loro, dalla mia squadra di cui mi fido, che da loro e dalle minacce di Clemente“, risponde l'attore romano. A quel punto arrivano le parole choc di Laura Maddaloni contro Vaporidis: “E tu che metti le mani addosso a una donna? (…) Basta, io adesso vado a parlare con l’avvocato, poi vedi”. Clemente, invece, va giù pesante: “La minaccia è un gesto con le mani accompagnata da parole… gli ho detto: ‘Dopo ti faccio un c*lo così, in palapa, davanti a tutti’. Perché quando abbiamo parlato io, Laura, loro e Blind ci siamo dimenticati quella cosa importante che ha detto Estefania prima di uscire. Ma ne parliamo in palapa tra poco… e ti facciamo un cu…ore così con le parole“.

Eva Henger e il drammatico incidente stradale, "Mercedesz sotto choc. Ora...". Isola dei famosi, cambia tutto





Vaporidis, invece, si difende chiarendo la sua posizione. “Lui mi guarda e mi fa: ‘Te lo faccio così, dopo’. Un pugile campione olimpico, uno sportivo, e lei sta sostenendo che io le ho messo le mani addosso. (…) Questa non è sportività, non sanno stare al gioco. ‘Ti faccio un c*lo così detto da un pugile dei pesi massimi non so se è una bella cosa, in diretta televisiva. La moglie, per di più, sostiene che io le ho messo le mani addosso? Tutti testimoni, grazie a Dio, signori, grazie a Dio. Io non sono uno che ’ste cose le ha mai fatte e sentirmelo dire da una donna che io possa averle messo le mani addosso è una calunnia, cara Laura. Possiamo dibattere. Ci sono tutti i testimoni, le telecamere“, conclude.

Alvin sbrocca in diretta e zittisce Ilary Blasi: il pubblico sconcertato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.