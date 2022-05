Domenica In, Elisa si piega su se stessa e... intervista interrotta: in studio l'impensabile

08 maggio 2022 a

Domenica In tutta da ridere. Ad aprire la puntata dell'8 maggio su Rai1, Elisa. La cantante è stata intervistata da Mara Venier. Almeno fino a quando la conduttrice non è stata costretta a interrompere tutto. Il motivo? Le troppe risate. Sì perché la Venier ha spiazzato l'ospite con una battuta. Il tutto ha avuto inizio quando la regia ha mandato in onda la canzone dei Pink Floyd, commentata dalla Venier con un: "Bei tempi". A seguire un siparietto, che tra e risate Elisa ha concluso: "Le limonate con The Wall".

Poi, tornate serie, l'intervista è proseguita e l'artista ha spiegato il motivo per cui ha iniziato a cantare in inglese: "Avevo sin da piccola il pallino della musica inglese... mia mamma ascoltava poca musica italiana. Amava le grandi voci. Io non sapevo bene l'inglese, lo imitavo solo a orecchio". Oltre al canto, un'altra passione di Elisa è l'impegno sociale.

Non a caso nell'ultimo disco ha inserito canzoni sul futuro del pianeta e le nuove generazioni. "Quello che sto facendo con i miei mezzi è parlare di cose semplici, di cose che possiamo fare tutti", ha detto ai telespettatori di Rai1 nel tentativo di mandare un importante messaggio.

