Isola dei Famosi, "mia madre...": tracollo per Mercedesz Henger, lacrime e disperazione

14 maggio 2022 a

a

a

Un impressionante crollo emotivo per Mercedesz Henger a , il tutto nella puntata in onda venerdì 13 maggio su Canale 5, alla conduzione come sempre Ilary Blasi. Il crollo emotivo ha colpito Mercedesz quando si è parlato della madre, Eva Henger, con cui non ha parlato per circa due anni. Recentemente, Eva Henger ha anche subito un terribile incidente stradale dal quale è uscita con numerose fratture.

Mercedesz Henger inchiodata: "Fino a una settimana fa...", la menzogna svelata

E quando la Blasi ha chiesto a Mercedesz "come sono i vostri rapporti oggi?", ecco che la Henger è scoppiata in lacrime, subito, a tempo recor. Il legame con Eva, con discreta evidenza, la ha segnata nel profondo.

"Le due cose brutte che ha fatto”: Estefania lascia senza parole Roger. Spunta una lettera

"Non sono come prima, ma sono stata felicissima di partire con il cuore più leggero. Cioè con il pensiero, la speranza di poter riallacciare un rapporto con lei che a un certo punto sembrava perduto. Come al solito L’Isola ti fa realizzare tante cose che sembrano scontate". E ancora: "Il giorno che ho saputo dell’incidente me ne sono pentita tantissimo (dell’aver troncato i rapporti, ndr). Però so che delle motivazioni c’erano. E se questo periodo di distacco, incidente a parte, ci è voluto per creare un rapporto migliore di prima, allora ci è voluto. Ma in quel momento me ne ero pentita tantissimo, cerco di vedere il lato positivo". Dunque la Blasi la ha incalzata: "Mi prometti che quando torni riallaccerai i rapporti con lei?". E Mercedesz Hanger ha fatto sì col capo, ancora una volta in lacrime.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.