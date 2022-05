Costantino di Uomini e donne beccato in strada: la sua nuova fiamma, bomba sexy

Francesco Fredella 19 maggio 2022 a

a

a

La nuova fiamma di Costantino Vitagliano si chiama Ambra. Si tratta di una bellissima ragazza, che il pubblico ha conosciuto al fianco di Pio e Amedeo a Felicissima sera qualche tempo fa. Lei, che è una sportiva doc con un fisico mozzafiato, viene “pizzicata” con Costa in giro. Un pranzo in giro per Milano, tanta complicità e quel bacio mancato per un soffio dai fotografi. Ma i sue sembrano conoscersi da una vita, entrambi single e belli: Vitagliano, dopo il ritorno in tv al GfVip, ora lavora come testimonial di vari brand oltre ad occuparsi di una società di lavoro interinale. Lei, invece, potrebbe essere una promessa della tv. Gli ingredienti per lo scoop ci sono tutti: il caldo di questi giorni con l’arrivo improvviso dell’estate, a quanto pare, fa scoppiare la passione.

Noi di Liberoquotidiano.it siamo riusciti a fotografare l’ex cronista di Uomini e donne in compagnia di questa bella donna. Ci sarà del tenero in futuro? Forse. La notizia sicura, per adesso, è legata alla grande capacità di Costantino di essere ancora una “preda” mediatica per i giornali. Un vero punto di riferimento. Del resto si parla di un sex symbol che tutte le donne amano, forse compreso Ambra. Che sui social conta quasi mezzo milione di followers.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.