Isola dei Famosi, "Scusami, ma loro di notte...": la rivelazione a luci rosse in tv, Ilary Blasi senza parole

21 maggio 2022 a

a

a

All'Isola dei Famosi si cela un velo di mistero dietro la coppia formata da Estefania Bernal e Roger Balduino. I due non hai mai convinto troppo i compagni naufraghi e nemmeno il pubblico da casa. In molti hanno infatti sospettato che i due avessero architettato la loro storia per fare audience e rimanere all'interno del gioco. La promotrice di questa tesi è la naufraga Guendalina Tavassi che li ha sempre considerati falsi al riguardo.

"Questo non te lo perdono". Vladimir Luxuria fa a pezzi Lory Del Santo: scontro totale in diretta

La storia tra i due sarebbe finita a causa dell'arrivo di Beatriz all'Isola. Quest'ultima avrebbe fatto fare marcia indietro alla modella argentina che, una volta finita su Playa Sgamada dopo aver perso al televoto, ha scelto di chiudere con Roger. Estefania pare aver già trovato conforto tra le braccia del nuovo arrivato Gennaro Auletto. Ma alcuni incontri notturni hanno fatto insospettire la Tavassi: "Scusa Ilary ma secondo me ci stanno perc***ndo entrambi". A sostenere questa tesi è arrivata anche Pamela Petrarolo: "Sono stati molte volte isolati, li abbiamo visti anche stanotte".

Rita Dalla Chiesa umilia Ilary Blasi: "Io continuo a ridere". Occhio a questo video

Roger a quel punto ha confermato di aver incontrato Estefania durante la notte ma solamente per chiederle scusa. La modella ha confermato dopo aver confessato di essersi sentita ferita. Nessuno però crede ai due naufraghi. Guendalina ancora una volta rincara la dose accusandola:"Ma ferita di cosa, hai detto che volevi fingere una relazione”. Boato in studio. Anche l'opinionista Vladimir Luxuria non sembra essere convinta di questa coppia: "Può essere una tattica fingere di formare una coppia. Invece tu Roger hai svelato che è stata Estefania a proporti di fare questa relazione. Anche Alessandro poteva farlo con Marialaura, ma subito ha detto ‘non provo niente per te e quindi vado da solo’. Le cose le avete fatte in due". Non poteva mancare anche il commento della padrona di casa Ilary Blasi che ironicamente ha attaccato: "Senza telecamere non vi siete chiariti, mi sa che avete fatto altro, visto che state parlando ancora di questa situazione".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.