Orietta Berti, "dolori tremendi e improvvisi": cosa la ha colpita e com'è ridotta

Orietta Berti deve fare i conti con gli strascichi del Covid. Nonostante i suo grandi successi e i suoi numerosi impegni, per lei non tutto è così semplice come si vede: "Ho crampi alla schiena che mi prendono all’improvviso e sono tremendi", ha raccontato affermando di subire gli effetti del virus. Al di là delle difficoltà però la Berti con le sue canzoni e la hit con Fedez e Achille Lauro ha spopolato.

La chiave del successo? Il provarci sempre. Una qualità che l'ha aiutata anche nella sua ultima e nuova avventura televisiva, Quelle brave ragazze. "È stata un’esperienza bellissima - ha commentato a Confidenze - mi sono divertita e messa alla prova. Per la prima volta nella vita sono partita senza un familiare vicino, con me ci sono sempre stati mio marito o uno dei miei figli".

Sono loro, come ha ammesso, ad aiutarla là dove non riesce ad arrivare: "Io non sono capace neanche di fare un biglietto del treno o di fare un prelievo al bancomat, ci ha sempre pensato qualcuno per me". In ogni caso per la Berti è un periodo proficuo. Basta pensare alla sua esperienza a Sanremo a fianco di Rovazzi nella nave "musicale".

