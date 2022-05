Che tempo che fa, Mara Venier agita Rai e Mediaset: "Torna in tv", bomba a sorpresa

Francesco Fredella 23 maggio 2022 a

Alessia Marcuzzi manca dalla tv ormai da un anno. L’ex conduttrice de Le iene e dell’Isola dei famosi ha detto addio a Mediaset all’inizio del nuovo anno televisivo: un’uscita di scena che ha lasciato tutti senza parole.

Ora, però, la conduttrice romana tornerà in tv. A dirlo è Mara Venier, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa in prima serata su Rai3 il 22 maggio 2022. Infatti, la Marcuzzi sarà ospite di Domenica In Show, si tratta di una puntata speciale che andrà in onda in prima serata.

Le parole di zia Mara fanno subito il giro della Rete: il ritorno di Alessia Marcuzzi in tv è molto atteso. Si è parlato molto spesso anche del suo arrivo in Rai, qualche mese fa si disse che sarebbe arrivato al Festival di Sanremo 2022. Ma questo potrebbe essere un primo passo verso la Rai? Forse. Almeno per adesso il suo arrivo negli studi di Domenica in potrebbe avere un altro significato: la Marcuzzi, innanzitutto, torna in tv. E lo fa scegliendo l’ammiraglia, Rai1. Lo fa scegliendo un programma seguitissimo, amato dal pubblico. Zia Mara, da anni, sta portando Domenica in sempre più su. E si parla già di riconferma nel corso dei prossimi palinsesti televisivi.

Ora la Marcuzzi, in questo anno di stop, si divide tra i social (dove va fortissimo) e la sua attività imprenditoriale. Ma il pubblico vorrebbe rivederla molto presto sul piccolo schermo. Ecco, quindi, il suo arrivo dalla Venier.

