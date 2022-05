Ilary Blasi, "anche meno": retroscena, la frase con cui gli autori la gelano. Un caso a Mediaset

24 maggio 2022 a

La padrona di casa dell'Isola dei Famosi, Ilary Blasi, è nota per incappare in numerose gaffe esilaranti che fanno puntualmente sorridere il pubblico di Canale 5. Un esempio? Una volta si è presentata in diretta dopo essersi schizzata del sapone in occhio non riuscendo più vedere nulla. O ancora il capitombolo giù dallo sgabello avvenuto in una delle ultime puntate. Sono molti gli scivoloni di cui la conduttrice romana si è resa protagonista, ma in ognuno di questi ha fatto diverrete i presenti in studio e il pubblico da casa.

Gli scivoloni sono un vero e proprio marchio di fabbrica della Blasi, supportata anche dai due opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino che la assecondano in ogni sua mossa. Memorabile la volta in cui: "Al Gf Vip dissi a Ignazio Moser: “Va in Cecilia”, invece che in cucina. Ma anche quella di “patata” al posto di palapa è stata imbarazzante" ha confessato la conduttrice. È capitato però che più di qualche volta la presentatrice romana venisse ripresa dagli autori tv. Un esempio è la volta in cui Ilary disse a Ilona Staller: "Niente ti scure…a invece che “scoraggia" La Blasi ha dovuto far proseguire agli opinionisti la conduzione perché lei non riusciva più a trattenere le risate. "Ho fatto continuare Nicola e Vladimir perché non riuscivo a smettere di ridere. Non ci potevo credere. Loro hanno letto al posto mio i 30 secondi canonici prima della chiusura del televoto, mentre gli autori urlavano: “seri, seri!" ha dichiarato la conduttrice a Tv Sorrisi e Canzoni.

Ma non è l'unica volta che Ilary è stata bacchettata dagli autori. Ad esempio quando è il momento serio delle prove dei naufraghi, la moglie di Francesco Totti si diverte a punzecchiare Alvin ."Nella vita ci sfottiamo così. Non è vero che non ci sopportiamo, ci siamo sempre punzecchiati perché c’è molta confidenza tra noi, ci conosciamo da 20 anni. A volte gli autori mi sgridano perché le prove sono importanti per in naufraghi, sono una liturgia e dovrei essere meno caciarona. Poi, mentre lo show va avanti, magari mi riposo un po’, tanto che Nicola mi dice: “Adesso ripeti tutta la spiegazione della prova" ha raccontato divertita la Blasi.

