Uomini e donne, Maria De Filippi si ferma: la scelta di Mediaset, chi prende il suo posto

Uomini e donne, sicuramente, è un programma di grande successo. I telespettatori, veri e propri fan, vorrebbero che non finisse mai. Adesso, però, il programma potrebbe finire molto presto. Secondo DavideMaggio.it - che è sempre informato sui fatti della televisione italiana - il programma chiuderà i battenti mercoledì primo giugno. E in queste puntate i due tronisti faranno la loro scelta. Poi, sempre secondo i rumors, verrà dedicato spazio a Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Sempre secondo Davide Maggio, "giovedì 2 e venerdì 3 giugno andrà in onda la telenovela spagnola Una Vita, che per l’occasione andrà avanti fino alle 16.10 circa": questo è quanto si legge sul sito. "A partire invece da lunedì 6 giugno al posto del dating show verrà trasmessa la nuovissima telenovela spagnola Un altro domani", scrive ancora Davide Maggio. Che smentisce categoricamente le voci di corridoio su un’eventuale versione vip di Uomini e Donne. “Non è prevista nessuna versione vip in prime time per questa estate, come rumoreggiato su alcuni media…”, si legge sul sito.

Uomini e donne, come sempre, torna a settembre. Ma non si sa con quali novità. Ad esempio si vocifera che possa non esserci più Gemma Galgani, storica dama del Trono Over. E questa, secondo gli addetti ai lavori, sarebbe una notizia clamorosa. Intanto al momento non ci sono certezze su questo fronte: cosa accadrà nella prossima stagione? Basta aspettare un po' per saperlo.

