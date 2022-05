Storie italiane, Eleonora Daniele commossa: "Piccola mia..."

Francesco Fredella 25 maggio 2022 a

Un giorno speciale per Eleonora Daniele, che festeggia due anni della piccola Carlotta (la sua unica figlia nata dall'amore con Giulio Tassoni, che ha sposato tre anni fa). Sui social la conduttrice di Storie italiane pubblica una foto insieme alla piccola e dice: “Buon compleanno. Piccola mia, che la vita ti porti tutte le cose più belle del mondo”. Una vera e propria dedica che fa emozionare davvero tutti.

La Daniele, impossibile dimenticarlo, ha lavorato fino all'ultimo giorno prima di partorire nell'anno terribile del Covid. Quel 2020 nessuno riesce a dimenticarlo e lei, in diretta fino al 25 maggio, partorì in una clinica romana dopo aver terminato la diretta di Storie italiane. Ultimamente, ospite de La canzone segreta su Rai1, aveva raccontato che un gabbiano si posava sul davanzale della finestra della sua stanza in clinica. Le sue parole hanno emozionato persino Fabio Concato, che era arrivato in studio per cantare Fiore di maggio, una canzone dolcissima che racconta profondi sentimenti.

La Daniele non ama molto raccontare troppi dettagli sulla sua vita privata: poche foto e tanta privacy. Ma oggi, diversamente dal solito, ha infranto le regole dando a tutti un assaggio di pure amore materno. Auguri, Carlotta



