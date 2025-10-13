Storie italiane, Eleonora Daniele svetta grazie alle donne

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Storie italiane) Mentre nei programmi serali si torna a parlare del caso Almasri, se il governo ha fatto bene o no a rispedire il criminale in Libia con tanto di risse politiche e regolamenti di conti fra magistratura e politica , nel day time la scena se la prende il caso Garlasco. Storie italiane di Eleonora Daniele lo affronta da sempre con misura e senza eccessi morbosi arrivando a punte di share vicine al 23% come a inizio settimana e tenendo una media sempre vicina al 20%. Una vicenda che per la sua dirompenza si sta trasformando in un processo alla giustizia e ai suoi meccanismi algoritmici. La folta platea della conduttrice padovana assiste basita ai continui colpi di scena nelle indagini ora in capo al procuratore di Pavia Fabio Napoleone, ultimo in ordine di tempo quello relativo alla presunta corruzione del procuratore Mario Venditti (tutta da dimostrare) che indagò per primo così come del suo pm Pietro Paolo Mazza. Donne anche al 25% di share superando il milione di teste che assistono allibite allo sfaldamento della credibilità di un sistema giudiziario a ritmi da reality show.