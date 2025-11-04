Garlasco, Massimo Lovati ora trema: la rivelazione in tv che lo mette all'angolo

Massimo Lovati, ora, trema. Le recenti dichiarazioni del generale Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma ed ex consulente della difesa di Alberto Stasi, stanno infatti riaccendendo un caso che sembrava chiuso da tempo e che oggi rischia di avere nuovi, inaspettati risvolti. Le parole del generale, pronunciate durante la trasmissione Storie Italiane condotta da Eleonora Daniele, gettano un’ombra sulla gestione di una consulenza chiave del 2017, rimasta - a quanto pare - fuori dagli atti ufficiali. Ed è proprio questo dettaglio a far crescere i timori di Lovati, che all’epoca era tra i legali coinvolti.

Fino a pochi mesi fa, Lovati poteva ritenere archiviata la vicenda legata ad Andrea Sempio, l'unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta. Il punto è che il generale Garofano riporta alla luce un episodio che rischia di cambiare la prospettiva: una consulenza tecnica commissionata nel 2017 e mai depositata alla Procura. Un’omissione che, se confermata, potrebbe aprire nuovi interrogativi sulla condotta degli avvocati coinvolti e sull’intera gestione delle indagini difensive.

Secondo quanto raccontato da Garofano, fu proprio Lovati a contattarlo per chiedergli di approfondire alcuni elementi emersi dopo la diffusione di un’indiscrezione sulla possibile compatibilità tra il profilo genetico di Sempio e quello individuato dal professor De Stefano. "L’avvocato Lovati mi ha chiesto di potermi interessare di questo caso perché si era diffusa la notizia che quel profilo era stato ritenuto inidoneo da De Stefano, ma compatibile secondo altri studi",

ha spiegato il generale.

Tutto sarebbe iniziato con due email, datate 11 e 13 gennaio 2017, inviate dall’avvocato Soldani, che trasmetteva la perizia di De Stefano e la richiesta di verificare la posizione di Sempio. Garofano, come racconta lui stesso, si limitò a svolgere un’analisi tecnica. "Ho verificato che il prelievo corrispondeva effettivamente ad Andrea Sempio e mi sono concentrato sul confutare la perizia Linarello. Il mio avviso, come quello di De Stefano, era che quel profilo non fosse idoneo per alcuna comparazione".