Isola dei Famosi, beccato a rovistare nella spazzatura: lo riconoscete? Appello a Signorini

Non è un bel periodo per Davide di Porto. L'ex personal trainer nonché ex attore di film per adulti ha raggiunto la popolarità televisiva nel 2010 grazie all'Isola dei Famosi.Il suo momento di successo, però, ha avuto vita breve i quando ora Di Porto si trova in una condizione di precarietà assoluta.

Il magazine NuovoTv ha raccontato la sua storia circa un mese fa e, nell'ultimo numero uscito in edicola, il giornale è ritornato sulla vicenda pubblicando delle foto in cui lo si vede rovistare nella spazzatura cercando qualche oggetto da rivendere nella speranza di ricavarne denaro. Il settimanale di Riccardo Signoretti quando ha chiacchierato con Davide, ha fatto sapere che l'uomo aveva il desiderio di partecipare al Grande Fratello Vip lanciando un appello di rettamente al conduttore Alfonso Signorini: "Voglio condividere con il pubblico la mia condizione" aveva dichiarato.

Ecco la coopertina di NuovoTv con l'ex naufrago intento a rovistare nella spazzatura:

La situazione di Davide è peggiorata drasticamente con la pandemia. Inoltre: "Devo mantenere mamma Elisabetta: vive con me, ma è allettata e ha bisogno di cure" ha spiegato al magazine. Secondo lui la sua salvezza sarebbe quindi partecipare al reality: "Nei reality vedo certi personaggi e mi viene da ridere. Se c’è spazio per loro dovrebbe esserci anche per me". Dopo questa intervista sono stati in molti ad averlo criticato, accusandolo di trovarsi un lavoro vero e non perdere tempo dietro alla televisione che non lo farà mai andare lontano.

