Uomini e donne, Luca Salatino fa fuori Aurora: ecco la sua scelta

Sono finite le registrazioni di Uomini e donne e spuntano le ultime indiscrezioni sulle puntate. Aurora Colombo, per esempio, parla della scelta di Luca Salatino. Facciamo un piccolo passo indietro: lei ha corteggiato il tronista, ma le loro strade si sono divise come l'opinione dei fan, che continuano a parlare del suo percorso nel dating show. Sembrava tutto in discesa, ma non è stato affatto così per Aurora. Pare abbia commesso un passo falso e per questo sarebbe poi stata eliminata.

Ora che le registrazioni di Uomini e Donne sono finite è spuntato il nome della scelta: Soraia. Ma in Rete i fan non si sono arresi e hanno fatto una serie du domande ad Aurora proprio sulla scelta di Luca. Qualcuno scrive: “La scelta eri tu”. Lei allora risponde: “Grazie, però spero per Luca che non sia così! Gli auguro tanta felicità”. Sembra felice, spensierata, ma al tempo stesso tende la mano alla sua rivale in amore.

Altra domanda dei fan:“Ma la scelta? Assurdo, povera Lilli”, il riferimento va all'altra ragazza che - sempre secondo i rumors - sarebbe stata scartata. Aurora risponde così: “La scelta è una. Purtroppo qualcuno che ci rimane male c’è”. Forse proprio lei avrà somatizzato un po'. Ma la scelta di Luca, che è discutibile, resta tutta personale. Per questo motivo non si può attaccare. Il popolo della Rete, però, non fa sconti e forse avrebbe preferito Aurora. Che deve rassegnarsi, mettere palla a centro e ricominciare.

