Isola dei Famosi, Mercedesz Henger: "Ma impara l'educazione", scoppia la rissa

Accade un altro litigio, l'ennesimo a L'isola dei famosi dove torna come concorrente anche Mercedesz Henger. Stavolta litiga di brutto con Gennaro Auletto durante la divisione del riso. Tutto inizia quando quest’ultimo dopo aver invitato la naufraga a parlare ad alta voce la improvera.

“Stavo parlando con lei, mi ha detto perchè non sei venuto, l’ho detto a lei, mi hai chiamato cretino, ci sono dei modi“, dice urlando. E la Henger stufa si sfoga dicendo: “Basta veramente!”.



Eppure, inizialmente, il pubblico aveva notato una certa sintonia tra Mercedesz Henger e Gennaro Auletto, ora la situazione è precipitata del tutto. La naufraga si è riavvicinata al fratello di Guendalina Tavassi, ma ha attaccato pesantemente Auletta. “Hai detto state tutti lì a farvi i ca**i vostri, non mi va di litigare con te, per favore. Impara l’educazione verso chiunque”, dice. Lui replica così: “Non devi dirmelo tu questo, ma il diretto interessato”. Mecedesz, poi, rincara la dose: “Posso dirtelo io, basta veramente!“.

Anche Nicolas Vaporidis mette il carico da mille e lancia una frecciata a Gennaro Auletto: “E’ arrivato per riposarsi”. Tutti contro tutti, l'isola sembra una polveriera. Tra l'altro, in questi giorni in un daytime de L’Isola dei Famosi, la figlia di Eva Henger e Maria Laura De Vitis hanno criticato abbastanza il modello napoletano 22enne. “Ha preso tre cocchi e io e te ne abbiamo trovati cinquecento qui in spiaggia!”, parole della De Vitis, ex di Brosio che è arrivata come concorrente all'Isola. Poi altre critiche da parte di Vaporidis non mancano, l'attore tuona: “Lui è sicuramente quello più stanco di tutti, è proprio arrivato stanco qua, è arrivato per riposarsi“. E, infine, ci pensa Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina (che ha lasciato il reality) a sbottare: “Uno dice, verranno con tante energie, faranno cose. Si lamentano solo che hanno fame. Stanno dalla mattina alla sera sdraiati”.

