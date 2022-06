Isola dei Famosi, Luxuria 'tritura' Lory Del Santo: "Ti ho vista... attrice, doppia faccia"

Francesco Fredella 07 giugno 2022 a

Vladimir Luxuria contro Lory Del Santo. E viceversa. Scontro epocale all'Isola dei famosi, il programma di Canale 5 condotto, scontro che va dallo studio milanese alla Palapa. Accade anche questo nell'ultima puntata. Ormai, i naufraghi hanno i nervi a fior di pelle perché per loro la sopravvivenza diventa sempre più difficile senza cibo. E nel reality di Ilary Blasi si litiga sempre di più. Lory Del Santo, ad esempio, si trova in disaccordo con tanti compagni, e viene attaccata da Vladimir Luxuria: "Nella vita ho conosciuto tante persone, e anche una con una doppia faccia, tu dici che non ci sono prove, noi i daytime li vediamo, vai da uno, dall’altro e cerchi di mettere zizzania, sei un attrice", parte in quarta.

Non è l'unico litigio che va in scena. Ad esempio, Edoardo Tavassi punta il dito nuovamente contro la Del Santo. E dice: "Donna bugiarda". Accuse molto forti che, però, non fanno crollare assolutamente la donna. Lory Del Santo ascolta le clip che vanno in onda e quindi viene a conoscenza delle critiche rivolte a lei. "Il suo ruolo è di andare a parlare male di ogni persona, prima si cerca di comprare Luca, lui non ci casca, poi ci prova con Gennaro. Senza telecamere mi abbraccia, poi lo nega davanti a tutti, è la donna più bugiarda che io abbia mai conosciuto", aggiunge Edoardo Tavassi.

"Qua c’è gente che gioca sporco, nutrono Gennaro per far vincere le prove leader, l’unico che salvo è Marco che con gli occhi vorrebbe stare dalla parte nostra, ma purtroppo sa che deve difendere la sua fidanzata". La Del Santo, a quel punto si difende con queste parole: "Loro sono in sette, sono tutti uniti, se lo sono inventato, non ci sono video, audio, continuano a girarsela". La showgirl quindi ha aggiunto: "È l’unico punto dove mi vogliono ferire, la verità prima o dopo uscirà e io ne sono convinta, parlare non serve a niente, servono i fatti", insiste.

A prendere le distanze di Lory ci pensa Vera Gemma. "Si coalizzano in gruppo contro di lei", sentenzia la new entry. Marco Cucolo, invece, mantiene la neutralità ed equilibrio. "Sono dalla parte della verità, in alcuni casi viene troppo presa di mira, in altri sbaglia nel comportarsi nei loro confronti, ad esempio nelle scelte che magari fa", continua. E la showgirl tuona così: "Ma che stai a dire, lui non vuole che io gli rispondo, mi ha detto nasconditi quando parlano di te, ha detto non replicare. Lui non c’era, non può sapere cosa è successo", ha concluso.

