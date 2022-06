Isola dei famosi, Soleil Sorge "vitruviana" bollente: stupisce tutti

08 giugno 2022 a

Ospite speciale per alcuni giorni all'Isola dei famosi, Soleil Sorge è stata protagonista nella puntata di ieri sera 7 giugno di un "ritorno" da naufraga davvero bollente che ha di fatto oscurato la presenza degli altri naufraghi sulle spiagge bianche dell'Honduras. Prima il salto dall'elicottero, poi l'arrivo tra gli ex compagni di avventura. E infine la prova "dell'uomo vetruviano", un "must del reality show di Canale 5. La Sorge ha sfidato Luca Daffrè e, manco a dirlo, è stata lei a vincere la gara.



Indossando un micro bikini con perizoma rosso, Soleil Sorge è salita sulla struttura girevole poi si è messa di spalle lasciando tutti a bocca aperta con il suo fisico - e il suo lato b - scultoreo. Una volta trovata la posizione ideale per la prova, come mostra questo video postato sull'account Instagram del programma, la influencer si è messa ironicamente a twerkare sospesa in aria, tra lo sgomento di Ilary Blasi e Alvin. Forse preso dalla sua bellezza e dalla sensuale ironia della Sorge, lo sfidante è subito caduto in acqua. A quel punto Soleil ha fatto una specie di capriola e si è tuffata in acqua, lasciando tutti a bocca aperta.

