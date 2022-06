Francesco Chiofalo, viso insanguinato e naso che cola: come si fa vedere in ospedale, è polemica

10 giugno 2022 a

a

a

Francesco Chiofalo è stato operato al San Camillo a Roma. Il motivo? Bisognava asportare una misteriosa massa nera di origine sconosciuta che gli è stata trovata nei condotti nasali. Per ora non si sa nulla di più, l'ex volto de La Pupa e il Secchione è in attesa dell'esame istologico che arriverà tra una trentina di giorni, come lui stesso ha raccontato ai suoi follower su Instagram.

Chiofalo, dalla Pupa e il Secchione alla truffa: "Sono un cog***e", quanti soldi ha perso

L'intervento sarebbe andato bene. Anche se Chiofalo, in un video pubblicato nelle storie, ha detto di essere ancora parecchio preoccupato. Nel filmato si mostra con il viso insanguinato e dolorante. La scelta, già criticata da alcuni, ha fatto partire l'ennesima polemica sulla spettacolarizzazione del dolore. Già nel 2019, dopo una delicata operazione al cervello per rimuovere un tumore, fu messo sotto accusa per aver pubblicato su Instagram dei video molto crudi.

Chiofalo piange: crollo emotivo a La Pupa e il secchione. la D'Urso deve bloccare la finale

"Purtroppo non ho una bella cera, lo ammetto, è così. L’intervento è andato bene, mi hanno fatto uscire questa massa direttamente dal naso, senza tagli né cuciture. Quindi, tra virgolette, sono stato fortunato da questo punto di vista”, ha raccontato Chiofalo dopo essersi svegliato dall'anestesia. Poi ha aggiunto: "Inutile dire che il naso è distrutto, è enorme e continua ininterrottamente a grondare sangue. Sono ancora un po’ preoccupato per la massa, bisogna capire se era una ciste o un tumore benigno. Ora aspetto l’esame istologico, ci vorranno trenta giorni. Io spero che tutto vada bene”. Nelle storie lo si vede col viso insanguinato e il sangue che cola dal naso.

La Pupa e il secchione, vincono Edoardo e la ex di Brosio: quanti soldi si portano a casa (roba "da fame")

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.