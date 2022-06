Isola dei Famosi, il reality di Ilary Blasi a rischio chiusura? Chi può prendere il suo posto

11 giugno 2022 a

Un nuovo reality per Mediaset? Si chiamerebbe Target e potrebbe approdare presto in tv. La società di produzione francese WeMake ha comunicato di aver stretto un accordo con Mediaset per il programma, stando a quanto riportato da Bubino Blog. Non è ancora chiaro, però, quando andrà in onda e su che canale, se su Canale 5 oppure su Italia 1. Stando a quanto emerso finora, si tratterebbe di un comedy reality che ha i vip come protagonisti. In ballo segreti, missioni divertenti da superare, vittorie e sconfitte.

Per quanto riguarda l'Isola dei Famosi, invece, è da giorni che si parla di un possibile addio. Se la notizia venisse confermata, proprio Target, altro reality incentrato sui vip, potrebbe essere il suo erede. Dopo la notizia sul nuovo programma, insomma, si sono fatte più insistenti le voci su un pesante addio. Difficile, però, che possa trattarsi del GfVip di Alfonso Signorini, visto che la prossima edizione sembra essere stata già confermata.

Di qui l'ipotesi che a chiudere i battenti sarà l'Isola dei Famosi. In questo caso l'addio sembra essere molto più probabile. Anche perché, con l'eventuale arrivo di Target in tv, è difficile che si decida di far coesistere tre programmi tutti con i vip come protagonisti. Nelle prossime settimane, comunque, potrebbero venir fuori più informazioni a riguardo.

