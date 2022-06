Ciao Darwin, il concorrente paralizzato smentito dalla sua legale: dopo l'incidente, Paolo Bonolis...

14 giugno 2022 a

a

a

Ha fatto molto discutere l'ultima intervista di Gabriele Marchetti rilasciata al Corriere della Sera. L'uomo era diventato tetraplegico a causa del gioco 'Genodrome' nel talent show televisivo Ciao Darwin condotto da Paolo Bonolis, esattamente il 17 aprile 2019. Durante l'intervista Marchetti ha accusato il conduttore romano di non essersi mai fatto vivo e di non essersi mai interessato sulle sue condizioni di salute. Sulla questione sono subito dopo intervenuti i legali di Bonolis a chiarire le dinamiche.

"Nemmeno una volta". Ciao Darwin, il concorrente paralizzato accusa Paolo Bonolis

L'avvocato Federica Magnanti, legale dello stesso Marchetti, ha dichiarato al Corriere della Sera: "Paolo Bonolis ha chiamato una volta la moglie e una volta il figlio di Gabriele Marchetti. Queste due telefonate sono avvenute nei giorni successivi all’incidente. Qualche mese dopo, invece, la moglie di Bonolis ha cercato la moglie di Marchetti, perché interessata a sapere come stesse il mio assistito". La versione sarebbe quindi molto differente da quella rilasciata da Gabriele.

"Io la Greta Thunberg di Mediaset? Quindi...". Emanuela Folliero ferma Paolo Bonolis: gelo in studio

Marchetti, secondo quanto ha aggiunto il Corriere, avrebbe anche ritirato la querela contro i responsabili della trasmissione a fronte di un risarcimento da Rti, la somma erogata dalla società però non è stata resa nota. Procede comunque il processo penale che vede quattro persone imputate e accusate di lesioni, ovvero Sandro Costa e Massimo Porta (della società Rti, confluita in Mediaset), di Massimiliano Martinelli (Maxima) e di Giuliano Giovannotti (Sdl 2005), che si occuparono della selezione dei partecipanti e delle attrezzature per i giochi dello show.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.