Gemma Galgani, "sarai sempre nel mio cuore": il lutto che sconvolge la star di U&D

Francesco Fredella 14 giugno 2022 a

a

a

Grande dolore per Gemma Galgani, la diva di Uomini e Donne (la definiamo così perché resta una dei personaggi chiave di tante edizioni dello storico programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5). Adesso è disperata perché è morto un animale a cui è molto legata. "Piri sarai sempre nel mio cuore...", scrive sui social. Si tratta di un amico a quattro zampe che le ha tenuto compagnia per molti anni.

Uomini e donne, Maria De Filippi si ferma: la scelta di Mediaset, chi prende il suo posto

Nel giro di pochissimo tempo, il suo post ha ricevuto tantissimi suoi "like". Per la Galgani si tratta di un momento molto difficile perché non è riuscita, in tutti questi anni, a trovare l'anima gemella. Prima Giorgio Manetti (la loro storia ha fatto sognare tutti), poi Sirius (il giovane corteggiatore, che di professione fa l'ufficiale sulle navi da crociera.

"Apri gli occhi e smettila". Tensione a Uomini e donne, Manetti stronca la ex Gemma Galgani

Ma il vero rebus resta legato al suo ritorno in tv. Ci sarà oppure no? Secondo alcune indiscrezioni pare che Maria De Filippi non la riconfermerà, ma ci sono altri addetti ai lavori che parlano di un suo ritorno a tutti gli effetti. Se non dovesse tornare in onda, a partire da settembre, potrebbe essere tutta colpa di Platano: la sua storia travagliata con Riccardo Guarnieri ha appassionato milioni di telespettatori e Maria potrebbe dare molto spazio alla Platano. Adesso, però, è molto presto. Un po' di relax e poi si tornerà in onda.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.