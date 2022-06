Isola dei Famosi, malore per Nicolas Vaporidis: a un passo dal ritiro?

Francesco Fredella 17 giugno 2022 a

Malore per Nicolas Vaporidis, concorrente dell'Isola dei famosi. La stanchezza, la mancanza di cibo, le condizioni in cui si ritrova costretto a vivere lo stanno mettendo a dura prova. E, così, l'attore romano si sente male. Subito intervengono i medici del programma di Canale 5 che lo portano in infermeria. La notizia fa subito il giro della Rete e diventa virale in poco tempo. Ma Vaporidis non è l'unico a pagare le spese di un reali, quello condotto da Ilary Blasi, troppo duro. Anche Mercedesz Henger è costretta a ricorrere alle cure dei medici.

Adesso si va verso la finalissima. I concorrenti sono davvero al limite: tutti contro tutti. Pensate che Edoardo Tavassi, entrato in coppia con sua sorella Guendalina, viene accusato di non averla neanche aiutata quando si è infortunata. Eppure tra loro, stando a quello che sappiamo, c'è un rapporto ottimale. La finalissima è fissata per il 27 giugno, chi trionferà? Ancora non si sa.

Vaporidis, uno dei primi concorrenti sbarcato in Honduras, potrebbe ritirarsi per motivi di salute proprio sul più bello. Prove estenuanti, difficili, che metterebbero in difficoltà tutti: mancanza di cibo da una parte e il peso del reality che adesso inizia per davvero a farsi sentire. I concorrenti sono stanchi, qualcuno - salvo colpi di scena - potrebbe mollare definitivamente. Manca solo l'ultimo miglio prima della fine di questa edizione: la più lunga, e complessa, di sempre.

