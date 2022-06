Isola dei Famosi, Lory Del Santo umilia e scarica il fidanzato in diretta: "Quando torni non venire a casa"

Francesco Fredella 14 giugno 2022 a

Forse tra Lory Del Santo e Marco Cucolo potrebbe essere finita per davvero. Per sempre. Il motivo? Gli ultimi avvenimenti all'Isola dei famosi, dove hanno partecipato in coppia. Ma non sono mancati strascichi. Andiamo per gradi.

La Del Santo arriva in studio dopo la sua permanenza all'Isola. Dopo una lite con Vladimir Luxuria, in studio avviene un accesissimo confronto con il suo compagno, Cucolo. Lei sostiene che il giovane fidanzato non l'abbia mai difesa dagli attacchi degli altri concorrenti. Il dubbio quindi è: Marco preferirebbe il gioco all'amore? Secondo Lory sì. Per questo dice di essere pronta a cacciarlo di casa. “Sei entrato nella dinamica del gioco…Hai scelto il gioco…Non mi sta bene…Ti è convenuto così…Non cambio idea…Quando torni in Italia non venire a casa…”, dice Lory. Gelo in studio. Cucolo, però, si difende: “Non amo le liti”. Il giovane (ex) fidanzato di Lory Del Santo si trova ancora in Honduras nonostante abbia dovuto lasciare il reality show per alcuni problemi di salute. “Ho sbagliato a non supportarla, però quando i toni si accendono tendo a chiudermi…Non sono abile nello scontro…Ho sbagliato…”, continua Cucolo.

La Del Santo resta ferma sulle proprie posizioni. “Penso sia giusto che quando tornerà in Italia passi del tempo con la sua famiglia…”, continua l'ex naufraga. Sembra che la loro storia sia giunta al capolinea. Poi arriva il commento della Luxuria: “Il tuo compagno non può essere un pupazzetto. Tu dici che lui ha scelto il gioco invece di te…Ti sei mai chiesta se magari era invece d’accordo con gli altri? Lui non è mica il tuo pupazzetto…”. La Del Santo rimarca: “Si è adagiato…”.

