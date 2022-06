Isola dei famosi, "opportunista, ipocrita": scoppia la mega rissa

Francesco Fredella 14 giugno 2022 a

a

a

Vaporidis affronta Nick Luciani, uno dei Cugini di Campagna. E succede di tutto. Uno scontro epocale. “Sei finto! Opportunista ipocrita”, dice l'attore romano di "Notte prima degli esami".

Inutile negare che le incomprensioni tra i concorrenti del reality show di Canale 5 sono ormai arrivate alle stelle. Forse anche per colpa della mancanza di cibo. Vaporidis perde le staffe, non appena viene a sapere che Nick Luciani si rivolge a Edoardo Tavassi e dice: “Inizialmente siamo stati molto affiatati, poi hai coalizzato molto con lui, pure quella lite che ho visto, io ero presente quella volta e sei venuto a lamentarti da me da amico, con lui gli hai ridato una possibilità”. Luciani fa un rimprovero al fratello di Guendalina: “Noi liti del genere non le abbiamo mai fatte, e questo un po’ mi ha dato fastidio. Io mi sono isolato non per quanto riguarda lui”.

Isola dei Famosi, Savino lancia la bomba: "Ilary Blasi lo detesta. E lui..."



Ma Vaporidis parte alla carica criticando l’atteggiamento di Nick Luciani: “Ha sfruttato il momento a suo favore”. Per questo motivo scoppia un vero e proprio litigio senza precedenti. Nick Luciani non nasconde la sua delusione parlando con il fratello di Guendalina Tavassi e dice a Vaporidis: “Non mi trovo con certe amicizie che hai”. Che poi replica: “Abbi il coraggio di dire le cose, sono io non sono gli altri!”. Il cantante de I Cugini di campagna sbotta: “Non sono riuscito a confrontarmi con Edoardo perché poi si inseriva sempre lui e mi ha dato fastidio”.

Isola dei Famosi, la prova disgustosa: cosa fanno Nicolas Vaporidis e Estefania Bernal



Lo scontro prosegue. L'attore dice di tutto perché é un fiume in piena. "Eccolo che esce fuori, abbi il coraggio, fallo uscire fuori questo uomo, tutto il tempo che sei finto, invece di parlare e dire ca**ate”. L’attore ha continuato a criticare il 52enne: “Oggi ha fatto vedere chi è finalmente, dopo 84 giorni che siamo qua, non è l’uomo che credevamo che fosse, il suo atteggiamento di un opportunista ipocrita che ha soltanto sfruttato il momento a suo favore, non si è mai esposto pubblicamente”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.