Isola dei famosi, Lory Del Santo caccia di casa Cucolo: "Questa non te la perdono"

Rischia di finire malissimo per Marco Cucolo l'avventura di coppia con Lory Del Santo a L'Isola dei famosi. Tornata in Italia, la showgirl lanciata da Antonio Ricci in Drive In a inizio anni Ottanta ha criticato pesantemente il giovane compagno (qualcuno lo ha definito velenosamente toyboy) per quanto accaduto in Honduras. In una intervista a SuperGuidaTv, Lory ha precisato: "Non mi ha difeso da certe accuse. Non gliela posso far passare questa. Se non capisci determinate cose, allora non voglio condividere la mia vita con te".

Parole particolarmente dure, addirittura minacciose. "Dopo nove anni non puoi non sapere chi sono. Mi sono sentita ferita. Non riesco a giustificarlo. Nella mia vita non sono mai stata additata come una persona falsa e doppia". La Del Santo ha letteralmente cacciato di casa Cucolo. "Sono stata accusata di dare cibo per comprarmi i concorrenti. Cosa non vera".

Critiche "di gioco" anche alla naufraga Estefania Bernal: "Lei ha dato metà del nostro cibo che avevamo vinto con una prova ricompensa". Mentre Edoardo Tavassi, fratello dell'ex gieffina Guendalina Tavassi, "si professava il paladino della giustizia, in realtà è il primo a coprire se stesso e il gruppo come ad esempio per il caso dell’affare per coprire il fuoco", ha concluso la 63enne, sempre affilatissima.

