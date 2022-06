Delia Duran e Alex Belli, "quante volte dobbiamo fare l'amore a settimana"

Francesco Fredella 24 giugno 2022 a

a

a

Delia Duran e Alex Belli vogliono un figlio. Ci provano in tutti i modi sperando che la cicogna arrivi presto. “Un gran sacrificio ma ne vale la pena”, così Delia Duran commenta il tentativo di fare un figlio con Alex Belli. I due, da quello che apprendiamo, ci stanno provando da tempo. Tra loro è tornato il sereno dopo la bufera mediatica: lui, lei, l’altra (Soleil Sorge). Adesso, sempre da rumors, Alex si prepara a Tale quale show su Rai1 con Carlo Conti, che pare abbia arruolato alcuni ex concorrenti del Gf vip. In questi mesi, la coppia sta provando ad avere un figlio, ma non è facile. Sembra che iI ginecologo abbia detto ai due che i rapporti troppo frequenti non aiutano. Non dimentichiamo che, in passato, Delia aveva raccontato di fare l’amore con Alex anche tre volte al giorno mentre. Adesso una o al massimo due volte la settimana. Decisamente meno.

"Ne hai bisogno". Alex Belli fuori controllo: regala un... fallo ad Adriana Volpe | Guarda



Al settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, Delia dice: “Il dottore ha detto che bisogna pazientare fra un rapporto e l’altro, in modo da far aumentare la concentrazione di spermatozoi e favorire così il concepimento. Alex e io siamo molto passionali: ammetto che soffriamo parecchio per il limite che ci ha imposto lo specialista”. Potrebbe essere questa la ricetta per la felicità: i due vogliono diventare genitori. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip pare che non abbia escluso la possibilità di ricorrere alla fecondazione assistita. L’amore va a gonfie vele. I due sognano a occhi aperti. Potrebbero sposarsi molto presto, anche se Delia attende il divorzio da Marco Nerozzi: l’imprenditore con cui è stata sposata.

Il gelo di Federica Panicucci: mostrano questo video di Alex Belli, imbarazzo siderale su Canale 5

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.