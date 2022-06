Elisabetta Gregoraci, la confessione: "Mia madre? È stato devastante"

26 giugno 2022 a

Elisabetta Gregoraci non ha avuto una vita facile. In un'intervista a Gente, la showgirl parla del suo passato e di un dolore lancinante che l'ha accompagnata in tutti questi anni. La Gregoraci ha infatti dovuto fare i conti con la morte della mamma a soli 54 anni per un tumore terribile.

"Non devono morire mai": Elisabetta Gregoraci, il dramma che la ha segnata

"Mamma si è ammalata di tumore quando ero un adolescente e ha combattuto per oltre 14 anni…Quando è mancata per me è stato devastante e lacerante. Dover dire addio a una madre è una prova troppo difficile da affrontare". La lotta contro la malattia è durata a lungo e adesso la Gregoraci ha deciso di fare i conti con questo passato che la tormenta: "L’amore della mia famiglia e la fede mi hanno aiutato. Mi ha portato a dire grazie e a essere riconoscente per aver avuto accanto a me, fino a quale momento una madre come lei. Così dolce e forte allo stesso tempo".

La perdita di una madre non può essere spiegata con parole semplici. La Gregoraci ha cercato di dare un senso a quanto accaduto istituendo una raccolta fondi per acquistare macchinari per l'ospedale Umberto I di Roma. Ma messa da parte la tristezza e il dolore per la mamma scomparsa, la Gregoraci ha anche parlato della sua nuova avventura professionale: "Sarò in onda con Battiti Live, lo show musicale in onda su Italia1 che conduco da sei anni. E poi ci sono altri progetti che bollono in pentola ma è presto per parlarne".

