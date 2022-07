Elodie e Anna Pettinelli, la rissa sul palco: si mandano a quel paese

03 luglio 2022 a

Tensione fuoriprogramma tra Elodie e Anna Pettinelli sul palco di Ostia all'RDS Summer Festival, La prof di Amici di Maria De Filippi, nonché speaker radiofonica, conduceva l'evento e si è ritrovata a riprendere in maniera un po' brusca l'illustre ospite.



Tutto questo quando nel bel mezzo dell'esibizione di Elodie qualcuno dal pubblico implora: "Niente canzoni d'amore!". Elodie in un primo momento sembra non cogliere, così interviene la Pettinelli: "Niente canzoni d’amore!", intima alla cantante. Elodie, un po' spiazzata, replica: "Ho capito, scusate… Anna, tu sei sempre aggressiva con me". Sul suo viso c'è un sorriso, un po' tirato. La Pettinelli però sembra effettivamente stizzita e voltandole le spalle per tornare dietro le quinte allarga le braccia sconsolata.

A questo punto è Elodie a perdere la calma: "Sempre aggressiva… Ci vuole un attimo per capire, no?". "Un attimo che capisce… Un attimo che capisce", le fa il verso la Pettinelli parlando idealmente con il pubblico. Decisamente uno screzio non prevedibile tra due professioniste di musica e tv ormai di lungo corso. Elodie, peraltro, è stata lanciata proprio dal programma di Maria De Filippi, di cui la Pettinelli da qualche stagione è giudice molto polemica e frizzantina. Un temperamento confermato anche nella caldissima giornata romana.

