Elisabetta Gregoraci a Battiti Live, "la fanno fuori". Tam tam impazzito

Si parla ancora una volta di Elisabetta Gregoraci, alle prese con Battiti Live. Ci sarebbero, condizione d'obbligo, nuovi problemi in tv e spunta Bianca Guaccero. Una clamorosa indiscrezione che potrebbe far tremare tutti. Ricordiamo che l'avventura di Elisabetta è iniziata 5 anni fa con la manifestazione musicale itinerante.

Mancava dalla tv da tempo e ha scelto un abito giallo in pizzo con schiena scoperta. Poi l'acconciatura: capelli raccolti in uno chignon e tacchi a spillo. Bella e sexy. Inutile negarlo. Non mancano un po' di gaffes della Gregoraci: Alvaro Soler diventa Soleil, come la concorrente del GfVip. Poi il pezzo di Gabbani, Volevamo solo essere felici, si trasforma in Volevo solo essere felici. Al pubblico di Italia 1 sembra non piacere più di tanto l'ex di Briatore. E piovono commenti. “Senza gobbo sarebbe la sua fine, tra l’altro non sa nemmeno leggerlo”, scrive qualcuno su Twitter. “Poi c’è qualcuno che si chiede perché faccia solo questo programma in tv”, scrive qualcun altro. C’è poi chi ha fatto commenti con Maria Sole Pollio, commentatrice a bordo campo.

“La vera assurdità è che ancora le facciano condurre sto programma, che sarebbe pure carino se non fosse per lei. È cresciuta di più la Pollio!”, dice ancora un utente. Adesso si parla di Bianca Guaccero, attrice e conduttrice di Bitonto che ha presentato Battiti Live nel 2016. Secondo i beninformati il suo ritorno potrete essere dietro l'angolo per davvero.

