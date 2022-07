Pio e Amedeo, "perdere la dignità": grosso imbarazzo a Mediaset

Francesco Fredella 06 luglio 2022 a

Dopo Felicissima sera, il programma che ha segnato il loro arrivo in prima serata su Canale 5, Pio e Amedeo tornano con Emigratis. Il programma comico del duo foggiano scalda i motori. La notizia adesso è ufficiale: Pio e Amedeo, che erano presenti nel giorno dei palinsesti Mediaset, tornano ufficialmente. I due sono al lavoro e si stanno preparando al meglio.

Il format resta uguale: da una parte i ragazzi che saranno in giro per il mondo, dall'altra - invece - i vip che pagheranno le vacanze a loro. "Scrocconi" official, come si dice in gergo. "Ci siamo preparati a perdere di nuovo la dignità, ci siamo adoperati a seminare l’imbarazzo…dopo l’estate le NUOVE PUNTATE di Emigratis che torna dopo più di 4 anni con la stessa sana follia", dicono Pio e Amedeo. “Il ritorno? Molti ci hanno detto che è una follia”.

Una follia sì, ma Pio e Amedeo non hanno mai temuto le sfide e per questo, nonostante più volte avessero chiuso in passato alla possibilità di rivedere Emigratis, sono pronti a tornare. A sorpresa la coppia comica portata alla popolarità da Le Iene su Italia Uno ha deciso di tornare a girare il mondo a scrocco per la gioia dei fan. Nelle scorse ore i due attori hanno ammesso: “In tanti ci hanno detto che è una follia…sicuro è che a fare questo programma siamo noi i primi a divertirci come i matti, e riprenderlo dopo più di 4 anni è stato assurdo”, continuano.

Emigratis arriva alla quarta stagione. Nella serata dei Palinsesti Mediaset, evento molto atteso da tutti, i due si sono esibiti in uno show improvvisato dinanzi a Pier Silvio Berlusconi.



