Avanti un altro, addio al "gladiatore" Vaccarini: il mistero sulle cause della morte

10 luglio 2022 a

a

a

Sconvolte e provoca un profondo dolore la morte di Emanuele Vaccarini, il "Gladiatore" di Avanti un altro, il programma di Paolo Bonolis, scomparso all'età di 44 anni. Una morte prematura e che lascia senza parole. Per Vaccarini sono arrivati messaggi di condoglianze da tutto il mondo della tv, in primis da Bonolis e Sonia Bruganelli, la moglie del conduttore.

"Gli amori finiscono". Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, storia al capolinea? Spunta lo strano messaggio di lei

Toccanti, in particolare, le parole di Franco Pistoni, "Lo Iettatore" di Avanti un altro, che sui social ha pubblicato un messaggio intimo, commosso: "Amico di lunghe giornate a chiacchierare del suo amore per i cani, della sua Vita, di sua Madre, della sua paura dei ragni, della strana febbre che ebbe da piccolo e che, da magrolino che era, lo trasformò in un gigante, del suo boa e dei suoi piranha", conclude Pistoni.

"Gli amori finiscono". Sonia Bruganelli, addio Bonolis? La frase: tam-tam impazzito

Ancora non sono note le cause della morte del "Gladiatore" Vaccarini. Lui stesso, però, soltanto pochi giorni fa aveva rivelato sui suoi profili social di avere dei problemi di salute. Non è chiaro se quanto rivelato abbia a che fare con il suo decesso e, da parte dei familiari e degli amici, ovviamente c'è il massimo riserbo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.