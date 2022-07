Gf Vip, Dago-indiscreto: "Potrebbe entrare nella casa", il colpaccio di Signorini

Francesco Fredella 11 luglio 2022 a

A volte ritornano. O, meglio, potrebbero tornare. Patrizia De Blanck vorrebbe varcare di nuovo la porta rossa della casa di Cinecittà, quella del Grande Fratello Vip. L'indiscrezione è di Dagospia, che racconta tutto per filo e per segno: la madre di Giada De Blanck potrebbe varcare nuovamente la porta rossa in compagnia dell’amico Lorenzo Castelluccio. Non è l'unica vippona a voler tornare in sella ad un reality. “Nathalie Caldonazzo si è candidata come opinionista del GF Vip. Adriana Volpe invece sta facendo finta di non rosicare per la riconferma di Sonia Bruganelli. Invece Patrizia De Blanck potrebbe entrare nella casa con l’amico influencer Lorenzo Castelluccio”, scrive ancora Dago.

Il ritorno di fiamma per un reality, certamente, non è una novità. Basta guarda a Giacomo Urtis, Cristiano Malgioglio o Valeria Marini, che quest'anno andrà a Tale quale show. Pochi mesi fa, Patrizia De Blanck - donna di grande polso - ha difeso Lorenzo Castelluccio da un omofobo. “Sono stufa di questi idioti repressi e ignoranti. Queste persone si permettono di offendere ancora con questi termini nel 2021. Tutto perché un ragazzo veste colorato e non in nero o grigio. Basta, la società è evoluta ed è ora di smetterla! Non mi sono trattenuta e quando ho sentito certi insulti sono partita e gli ho dato un’ombrellata. Quel cretino è scappato come una bambina impaurita. Quello era il classico vigliacco che non si aspettava una reazione”, aveva detto.

E poi ancora: “Deve ringraziare che ho un problema all’anca, perché altrimenti l’avrei seguito a corsa per finire di dargli le ombrellate. Non posso credere che in Italia ancora si possa offendere qualcuno per come veste. Siamo in uno stato libero dove chiunque può vestirsi come vuole e non dovrebbe per questo preoccuparsi di essere schernito da qualcun altro”.

