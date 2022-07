Uomini e donne, il dramma di Klauida: il lutto che travolge l'ex corteggiatrice

Francesco Fredella 11 luglio 2022 a

Cosa accade a Uomini e donne? C'è stato un grave lutto per l’ex corteggiatrice Klaudia Poznanska. E' morta sua madre ed è lei stessa ad annunciarlo. La donna non svela i dettagli, ma fa capire tutto il dolore che sta vivendo in questo periodo. “Proteggimi da lassù mamma, lotterò per te fino al resto dei miei giorni. Tutto quello che farò sarà solo per la meravigliosa donna che mi ha cresciuto. Sarai orgogliosa di me, te lo prometto. Ti amo angelo mio”, scrive sui social. E non mancano i commenti. Tanti.

In passato l’ex corteggiatrice del Trono Classico aveva dimostrato di avere un legame fortissimo con sua mamma, facendo una rivelazione ad Andrea Zelletta (all'epoca tronista). Durante le esterne aveva raccontato di essere cresciuta insieme alla madre, senza una figura paterna. Secondo rumors suo padre non è mai stato presente nella sua vita. In pratica, Klaudia si è ritrovata a 16 anni a doversi far carico di varie responsabilità.

Lei stessa, sempre durante il percorso a Uomini e donne, ha raccontato di aver aiutato economicamente la sua famiglia. Una ragazza modello. Oggi il suo dolore lacera anche i fan, che in questo periodo l'hanno sempre seguita con tanta attenzione. Infatti, non sono mancati i commenti. Una vera pioggia.

