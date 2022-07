Ilary Blasi cancella Totti anche dallo spot: "La parola sparita", lo sfregio

Francesco Fredella 20 luglio 2022 a

Chi l'avrebbe mai detto. La fine della storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi fa cambiare le carte in tavola persino alla pubblicità. «La parola 'matrimonio' cambiata con 'profumo'»: tutto questo perché la comunicazione impone regole chiare. Negli ultimi giorni la rottura tra Ilary e l'ex capitano della Roma, che sarebbe stato decisivo per portare nella Capitale Dybala, sembra aver lasciato il segno anche nel mondo degli spot. Un clamore mediatico non indifferente di cui parlano tutti: giornali e tv. Non una bolla di sapone, ma un vero e proprio caso.

Adesso il sito Very Inutil People fa notare come nella pubblicità del marchio, che va in onda a partire dal 2021, Ilary guarda in camera e dice: «Lenor ammorbidente e perle insieme… Un matrimonio perfetto». Nel nuovo spot, invece, la parola «matrimonio» sarebbe stata sostituita da «profumo». Una modifica necessaria per non turbare l'assetto pubblicitario di quel prodotto.

Intanto, sulla rottura clamorosa annunciata a mezzo stampa con una nota non ci sono altre notizie. Tutto tace: Ilary è partita per un viaggio in Africa, Totti resta in rigoroso silenzio. Sullo sfondo della vicenda ci sono solo tanti pettegolezzi (inutili). La palla passa in tribunale dove gli avvocati si stanno accordando per la separazione: case e conti correnti, soldi e interessi. Tutto questo si consuma in uno scorcio d'estate sempre più caldo. Sempre più rovente.

